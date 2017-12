Nicola, con Udinese momento fare salto

CROTONE, 3 DIC - "In Coppa Italia ho visto una crescita, adesso è il momento di fare il prossimo step positivo senza paura di sbagliare". Lo ha detto Davide Nicola incontrando i giornalisti in vista della delicata sfida casalinga contro l'Udinese di domani alle 19. "A Genova - dice Nicola - abbiamo avuto tante situazioni buone, non mi preoccupa che non segniamo, i gol arriveranno: ci dobbiamo costruire i numeri. Con l'Udinese giochiamo la prima di una serie di tre gare nelle quali si può fare qualcosa di importante. Noi stiamo lavorando su situazioni nuove per esprimere meglio le nostre qualità. A me non interessa come giocherà il nostro avversario, interessa fare quello che abbiamo preparato sempre con maggiore precisione e coraggio. Noi rispetto allo scorso anno abbiamo raggiunto delle consapevolezze che nella passata stagione abbiamo avuto molto più tardi".