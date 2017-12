De Zerbi "Se ci credi fortuna arriva.."

ROMA, 3 DIC - "Non abbiamo mai mollato e anche se siamo ultimi e scannati oggi sono orgoglioso": il tecnico del Benevento, Roberto de Zerbi, ha finalmente conquistato il primo storico punto in Serie A per i sanniti e il rocambolesco pareggio al 95' con gol del portiere Brignoli di testa rende merito ai ragazzi. "Prendere gol alla fine è una sensazione che conosco bene - dice, memore delle reti prese nel recupero contro Bologna, Bologna e Sassuolo - ma se uno ci crede fino alla fine la fortuna non ti volta sempre le spalle", le sue parole a Premium. "A livello di classifica ci cambia niente, a livello morale sposta tanto", aggiunge il tecnico secondo cui il gol di Brignoli "non è stato un caso, ma adesso dobbiamo partire da qui. Se pensiamo di essere arrivati non abbiamo capito niente".