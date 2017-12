Brignoli-gol "Un tuffo a occhi chiusi.."

ROMA, 3 DIC - "Dalla panchina sentivo 'sali sali': eravamo sotto 2-1 non c'era più nulla da perdere: ho chiuso gli occhi e sono andato a saltare. Ho fatto un tuffo da portiere non da attaccante". Alberto Brignoli si gode il suo giorno da favola: il portiere del Benevento ha regalato al 95' il primo punto in A della squadra campana. "Sono felice, ma non per me me, per tutti: ne abbiamo perse tante al 90' in maniera immeritata - aggiunge ai microfoni di Sky - per una volta è toccata a noi, dopo tre mesi di sacrifici di tutti".