Inter con Joao Mario e Ranocchia

MILANO, 03 DIC - Joao Mario, Brozovic e Ranocchia titolari contro il Chievo, Vecino in panchina: Luciano Spalletti è costretto a cambiare formazione per le squalifiche di Gagliardini e Miranda e per il lieve infortunio di Vecino. L'allenatore nerazzurro lo ha convocato ma preferisce non rischiarlo in vista della prossima sfida contro la Juventus a Torino. Grande ritorno per Ranocchia, chiamato a sostituire Miranda ma Spalletti assicura che non sentirà alcuna pressione. Brozovic probabilmente comporrà la coppia di mediani con Borja Valero, leggermente arretrato rispetto al solito. Nel ruolo di trequartista, spazio a Joao Mario di nuovo titolare dopo quasi tre mesi. Il Chievo, venti punti in classifica, cerca l'impresa a San Siro puntando su Inglese e Meggiorini.