Udinese: Oddo, Crotone ostico,

UDINE, 3 DIC - "Dobbiamo stare con i piedi per terra. Non pensando tanto agli 8 gol fatti al Perugia, che non vogliono dire niente, quanto agli errori commessi nei 3 gol subiti". Predica umiltà il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista della trasferta di domani a Crotone, "scontro salvezza" in cui l'imperativo è cercare di fare punti. "Avrei tenuto a farli anche con il Napoli - spiega - Ci sono sempre tre punti in palio, poi ci puoi riuscire o meno. Ovviamente adesso incontriamo una squadra che non ha i valori tecnici del Napoli, ma non bisogna fare l'errore di credere che sia più semplice. Anzi per me è ancora più difficile. Affrontiamo una squadra che ha dato filo da torcere a tutti", ha concluso.