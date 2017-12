Champions: Borbalan arbitra la Juve

ROMA, 3 DIC - Sarà il tedesco Tobias Stieler a dirigere Roma-Qarabag, in programma martedì 5 dicembre, ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Fischietto spagnolo invece per la Juventus, che giocherà in trasferta sul campo dell'Olympiacos: arbitrerà David Fernández Borbalan. Stieler ha già diretto quest'anno proprio l'andata tra i bianconeri e i greci a Torino, mentre ha arbitrato la Roma l'anno passato in Europa League contro il Viktoria Plzen. Borbalan ha un precedente contro i giallorossi in Champions (Roma-Cska 5-1 nel 2014).