Bundesliga: Colonia si separa da tecnico

(ANSA-AP) - COLONIA, 3 DIC - Il Colonia si separa dal tecnico Peter Stoeger. Ultimo in classifica in Bundesliga con appena 3 punti dopo 14 giornate (frutto di tre pareggi), il club renano ha deciso di chiudere consensualmente il rapporto con l'allenatore austriaco sotto contratto fino al 2020 dopo il pareggio di ieri contro lo Schalke. Il Colonia ha fatto sapere che la squadra sarà momentaneamente affidata a Stefan Ruthenbeck fino alla pausa invernale. Stoeger era arrivato a Colonia nel 2013 quando la squadra ancora militava in seconda divisione, portandola alla promozione nella sua prima stagione.