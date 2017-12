Calcio: Cuper "Il Real segue Salah"

ROMA, 3 DIC - Il Real Madrid è sulle tracce di Mohamed Salah. Lo ha svelato il ct dell'Egitto, la nazionale del'attaccante del Liverpool: "Ho avuto conferma di ciò che mi avevano detto e cioè che il Real Madrid è interessato a Salah", ha detto Cuper parlando alla TV egiziana 'ON Sport', a proposito delle indiscrezioni riportate dal britannico 'Daily' Star. ""Oggi Salah è nel pieno della maturità e vive una situazione incredibile" in questo momento, ha aggiunto l'ex tecnico dell'Inter che ha portato l'Egitto a qualificarsi per la fase finale del Mondiale in Russia. Acquistato la scorsa estate dalla Roma per 42 milioni più 8 di bonus, l'attaccante egiziano ha avuto un impatto impressionante con la Premier (dove aveva già esordito quattro anni fa con la maglia del Chelsea) ed è attualmente il capocannoniere con 12 reti (più altre 5 segnate in Champions in complessive 22 partite).