Real: Perez, Zidane tecnico meraviglioso

ROMA, 3 DIC - "Abbiamo una squadra per continuare a sognare e un meraviglioso allenatore": parole al miele quelle del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pronunciate nel corso della cerimonia di consegna delle insegne per i soci storici del club. "Siamo il riferimento più importante nel mondo del calcio - ha detto il n.1 blancos nel suo discorso riportato dai media spagnoli - Senza unità non avremmo superato momenti complicati e difficili, siamo il club più ammirato al mondo e non ci arrendiamo mai. Abbiamo raggiunto ciò che sembrava impossibile, vincendo per due volte di fila la Champions (impresa mai riuscita, ndr) e conquistandone tre in quattro anni. L'ultima è stata forse la migliore della nostra storia. Abbiamo una squadra per continuare a sognare, con un allenatore meraviglioso, uno dei nostri grandi simboli e icone, lui è il miglior leader per questa squadra e Cristiano Ronaldo è uno dei nostri grandi simboli e questa settimana vincerà il suo quinto pallone d'oro", ha fatto sapere Perez.