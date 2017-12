Di Francesco, col Qarabag Olimpico pieno

ROMA, 03 DIC - Alla fine anche Eusebio Di Francesco ha ceduto al richiamo dei social network e ha deciso di aprire un profilo ufficiale su Twitter. Il tecnico della Roma, nel primo 'cinguettio', si è rivolto ai tifosi giallorossi invitandoli a riempire lo stadio Olimpico per l'imminente impegno europeo col Qarabag che potrebbe garantire il passaggio del turno: "Vogliamo vincere e cantare insieme. Martedì avremo bisogno di tutto il vostro sostegno per continuare questo emozionante cammino in Champions League! Vi voglio tutti allo stadio, Forza Roma!".