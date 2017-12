Torino in verde, omaggio a Chapecoense

TORINO, 2 DIC - Il Torino rende omaggio alla Chapecoense. La società granata scende in campo, questa sera contro l'Atalanta, con una maglia verde in edizione limitata creata per ricordare, a un anno di distanza, una delle più grandi tragedie sportive di tutti i tempi. Prima del calcio d'inizio il presidente del Torino Urbano Cairo ha consegnato al difensore brasiliano Aldair, ex centrale della Roma e testimonial dell'iniziativa, una maglia commemorativa e una targa in ricordo dell'amicizia tra le due società. Il 28 novembre 2016 l'aereo che accompagnava la squadra brasiliana verso la finale di Copa Sudamericana precipitò a circa 50 chilometri da Medellin: nell'incidente trovarono la morte 71 delle 77 persone presenti a bordo. Una tragedia che accomuna la Chapecoense al Torino: nonostante siano passati quasi settant'anni è più che mai vivo, tra i tifosi granata e non solo, il ricordo di capitan Mazzola e del Grande Torino scomparso nell'incidente aereo di Superga il 4 maggio 1949.