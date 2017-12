Serie B: Palermo-Venezia 0-0

PALERMO, 2 DIC - Brutto pareggio a reti inviolate fra Palermo e Venezia in un Barbera pressoché deserto. Nella prima mezz'ora va vicino al gol per due volte il Venezia: prima con un colpo di testa di Modolo, poi con un tocco al volo di Moreo. Entrambi i tiri finiscono di poco fuori. Il Palermo si rende pericoloso solo dalla distanza con Gnahorè e Trajkovski. Nella ripresa sfiorano il gol i rosanero al 10' con Jajalo, la cui conclusione ravvicinata viene stoppata da Audero. Al 35' rosso per Domizzi: doppia ammonizione per proteste, dopo un fallo su Trajkovski. E in 10 gli ospiti sfiorano il vantaggio con Zigoni. Il suo tiro, deviato, viene però intercettato dal portiere Posavec. Tedino tenta il tutto per tutto e inserisce Embalo, autore di un grande tiro al volo neutralizzato dal portiere Audero.