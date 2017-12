Francia, primo Ko del Paris St. Germain

STRASBURGO (FRANCIA), 2 DIC - Clamoroso nel campionato francese: il Paris Saint-Germain ha perso. Il multi-milionario club della capitale ha conosciuto la prima sconfitta stagionale contro la matricola Strasburgo, squadra che sei anni fa giocava nell'equivalente dell'Eccellenza italiana, la quinta serie. Il turnover messo in atto dal tecnico Unai Emery, che ha lasciato fuori Cavani, Verratti, Kurzawa e Thiago Silva non ha dato dato risultati, ed è finita 2-1: vantaggio dello Strasburgo con Da Costa al 13', poi Mbappé ha pareggiato al 42'. Al 20' st Bahoken ha riportato in vantaggio i padroni di casa e al Psg non sono bastati i nove minuti di recupero concessi dall'arbitro. Il Paris SG non perdeva in Ligue 1 dal 30 aprile scorso: 1-3 con il Nizza di Mario Balotelli.