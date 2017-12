Bundesliga: riparte il Bayern, Lipsia ko

ROMA, 2 DIC - Il Bayern Monaco ritrova il successo, dopo la sconfitta a Moenchengladbach, e batte 3-1 l'Hannover in una partita della 14/a giornata di Bundesliga e torna a +6 sul Lipsia, sconfitto 4-0 a Hoffenheim. Finisce 1-1 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, rispettivamente superato e raggiunto dall'Augusta, grazie al successo per 3-1 sul campo del Magonza. Ennesima sconfitta per il Colonia, ultimo in classifica con soli due punti, mentre il Brema penultimo ottiene il secondo successo stagionale e avvicina il gruppetto delle altre pericolanti. Il Bayern soffre più del dovuto per superare l'Hannover, pur andando presto in vantaggio con Vidal (17') e vedendosi annullare un gol siglato da Lewandowski. Gli ospiti ottengono un calcio di rigore al 28', ma la prima battuta di Fuelkrug, a segno, viene annullata dall'arbitro e nella ripetizione Ulreich para. L'Hannover pareggia poco dopo con Benschop. Nel secondo tempo, bavaresi avanti con Coman e tris di Lewandowski su rigore. Netto il successo dell'Hoffenheim sul Lipsia.