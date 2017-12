Cagliari: Lopez, a Bologna gioco e corsa

CAGLIARI, 2 DIC - Cagliari domani a Bologna per rialzare la testa dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia con il Pordenone. Per Lopez un ritorno al passato: in Emilia ha vissuto la prima esperienza in "trasferta" dopo i trascorsi cagliaritani da giocatore e allenatore. "A Bologna mi sono trovato molto bene - ha detto il tecnico uruguaiano - abbiamo fatto un bel gruppo: so che c'è gente che mi vuole bene". Ma, ricordi a parte, il suo obiettivo è quello di continuare la strada delle partite con Udinese (vittoria) e Inter (sconfitta, ma buona prestazione). Anche se Lopez non disdegna nemmeno il Cagliari visto a Torino. "Andiamo a Bologna per cercare di fare punti - ha detto - siamo sul binario giusto, ma non dobbiamo uscirne. E dobbiamo puntare su prestazione e concentrazione. Cercando di correre più degli altri". La formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella vista con Udinese e Inter.