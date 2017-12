Spagna: Umtiti ko, si ferma per due mesi

ROMA, 2 DIC - Il pareggio odierno del Barcellona in casa con il Celta Vigo (2-2) ha lasciato strascichi negativi non solo sulla classifica della Liga. Nell'azione del pari definitivo dei galiziani, al 25' della ripresa, Samuel Umtiti si è fermato toccandosi la coscia sinistra. Il difensore francese è stato costretto a uscire dal terreno di gioco e a fare spazio a Vermaelen, quasi subito ammonito per gioco scorretto. Umtiti è stato immediatamente sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Secondo i sanitati catalani, il fortissimo difensore dovrà restare fermo per due mesi, rientrerà dunque in campo nel 2018. Una brutta regola per Ernesto Valverde, anche per la concomitante assenza - sempre per infortunio - di Javier Mascherano.