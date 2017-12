Mondiali, un torneo anche per i tifosi

MOSCA, 2 DIC - Un Mondiale parallelo per i tifosi delle nazionali che parteciperanno al campionato del mondo: si giocherà a Mosca e durerà solo due giorni, il 30 giugno e l'1 luglio. Lo ha annunciato il presidente del club dei tifosi della nazionale russa 'Russia Unities' Edoard Latipov, citato dalla Tass. "Sarà una festa calcistica dove la cosa importante non sarà vincere ma partecipare", ha affermato Latipov. Partite tra i tifosi si giocheranno anche in tutte le città dei mondiali. "I prossimi Mondiali saranno unici - ha aggiunto Latipov -, perché ai possessori di accrediti e biglietti per le partite lo Stato consentirà viaggi in treno e trasporti pubblici gratuiti e ingresso in Russia senza visto".