Hamsik, spiace non aver vinto per tifosi

NAPOLI, 2 DIC - "Ci dispiace di non aver vinto. Soprattutto per i nostri tifosi che hanno creato per noi una grande atmosfera''. Marek Hamsik affida al suo sito il commento a Napoli-Juventus. "Abbiamo dominato per 70 minuti - osserva lo slovacco - ma non sapevamo come superare la solida difesa della Juventus. Ora - conclude il capitano del Napoli - dobbiamo subito pensare alla Champions. Dobbiamo giocare a Rotterdam e poi attendere l'esito dell'incontro tra Shakhtar e Manchester City".