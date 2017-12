Spalletti, ci alleniamo per impossibile

MILANO, 2 DIC - "Gioca Ranocchia ed è anche fortunato perché il Chievo è una squadra che verticalizza. Anche contro avversari fortissimi, si troverà a suo agio, come se fosse sul divano di casa sua, è la sua qualità". Luciano Spalletti elogia Andrea Ranocchia che domani sarà titolare per la prima volta in stagione, sostituendo Miranda, squalificato, al centro della difesa. Ranocchia tornerà a giocare a San Siro, stadio che, per lungo periodo, ha accompagnato ogni suo errore con fischi e critiche. "Il pubblico - spiega il tecnico dell'Inter - vuole bene all'Inter e ai giocatori. Saranno lì a prendersi responsabilità. Ranocchia non è in difficoltà, sa benissimo il fatto suo e ve lo farà vedere in tutta questa stagione". Un'annata al di sopra delle aspettative per i nerazzurri che domani possono conquistare la vetta della classifica: "Vi ho detto che siamo una squadra forte e che ve lo avremmo dimostrato. Vi ho sfidato. Sarà quasi impossibile per noi vincerle tutte, ma ci alleniamo per le cose impossibili".