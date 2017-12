Giampaolo, con Lazio serve Samp al 100%

GENOVA, 2 DIC - Dopo il ko di Bologna, la Sampdoria cerca di ripartire sfruttando il fattore campo: al Ferraris sono stati sei in altrettante gare i successi. Ma la Lazio, non è certo il cliente più comodo per proseguire la cavalcata casalinga. "La Lazio è forte fisicamente e ha un gioco ricco di idee. La Sampdoria dovrà fare tutto al 100% per potersela giocare. Dovremo fare la nostra miglior partita non solo tecnicamente ma servirà anche il giusto furore agonistico", dice Marco Giampaolo. La forza di una squadra, spiega il tecnico blucerchiato, "sta nel saper ripartire dopo una sconfitta". Alla partita si arriva anche dopo i veleni biancocelesti sull'uso della Var che contro la Fiorentina ha portato alla concessione del rigore che ha dato il pari ai viola. "Per me è la scoperta del secolo, si sbaglia sempre molto meno e vede tutto. Inoltre l'arbitro non vive di sudditanza psicologica, è tutto più normalizzato. Ovvio chi è dietro il monitor può sbagliare, ma molto meno rispetto a chi sta in campo".