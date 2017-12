Gattuso, io al Milan per durare a lungo

CARNAGO (VARESE), 2 DIC - "Devo rigenerare Kalinic? Basta un gol, una zampata, per riprendersi. È anche una questione mentale: ti sblocchi e cambia la schermata, invece di vedere cose brutte vedi un bel mare, il sole e 40 gradi. Lui ha bisogno di questo, lui come gli altri ha bisogno di fiducia, ma bisogna dargli il merito di andarsi sempre a cercare l'occasione da gol, magari sbaglia, ma è sempre li". Così Gennaro Gattuso, alla vigilia della trasferta di Benevento, commenta la crisi del gol dell'attaccante croato del Milan, favorito su André Silva per un posto da titolare. Gattuso a centrocampo invece sembra pronto a preferire Montolivo su Biglia in cabina di regia: "Quanta gente gioca in Argentina? Ecco, c'è un motivo se lui è titolare in nazionale. Biglia è una persona pazzesca, a livello tattico è geniale. Però deve stare bene perché in mezzo c'è bisogno di correre". Gattuso conferma di aver avuto colloqui individuali con "4-5 giocatori" e di avere un sogno: "Sono qui per durare a lungo".