Juve, per Howedes lesione muscolare

TORINO, 2 DIC - Lungo stop per Benedikt Howedes. Il difensore della Juventus ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. "E' possibile - informa il club bianconero - che la ripresa non avvenga prima della sosta natalizia". La prognosi sarà aggiornata nelle prossime settimane. Lichtsteiner sta proseguendo, invece, la riabilitazione per il trauma distrattivo subito ai flessori della coscia destra: "c'è necessità di ulteriori terapie per una ripresa graduale", precisa la Juventus. Mandzukic, infine, resta in dubbio per la partita di martedì ad Atene, contro l'Olympiacos, per i problemi al polpaccio della gamba sinistra.