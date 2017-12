Gattuso sempre puntato a panchina Milan

MILANO, 2 DIC - "L'obiettivo da quando ho cominciato a fare questo lavoro era allenare il Milan, ma non avrei mai pensato di farlo dopo 4 anni". Così Gennaro Gattuso, alla vigilia del suo esordio sulla panchina del Milan da allenatore. "Ringrazio tutti per la disponibilità - aggiunge - ma Roma non è stata costruita in un giorno. Ho una metodologia diversa da quella di Montella. Cosa manterrò del suo lavoro? Il palleggio dal basso, è un concetto giusto ma andrà fatto qualcosa di diverso. Quando ho smesso potevo rimanere qui da calciatore - ha aggiunto Gattuso - entrare nello staff di Allegri o allenare la Primavera, ma venivo dal problema agli occhi e pensavo che era arrivato il tempo di andare a cercare esperienze in un altro posto. Mi dispiaceva perché lasciavo qualcosa di straordinario, ma volevo nuove esperienze".