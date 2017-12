Spalletti,Inter da titolo?Juve più forte

APPIANO GENTILE (COMO), 2 DIC - "La Juventus è la più forte. L'ho detto dall'inizio. E' la squadra più attrezzata, con giocatori di grandissima qualità. Gli specchi stridono se Allegri crede davvero che Inter e Napoli siano favorite per il titolo": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Chievo. Spalletti, nella scelta della formazione, non farà calcoli in vista della sfida contro i bianconeri. "E' l'unico errore che non dobbiamo fare. Non è la partita prima di Juve-Inter, è Inter-Chievo. Ci è successo di vincere con i bianconeri e non vincere le altre sfide e abbiamo fatto un campionato mediocre. E' attraverso questi risultati che faremo la nostra classifica".