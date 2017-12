Liga: il Barca s'inceppa, 2-2 col Celta

ROMA, 2 DIC - Juan Carlos Unzue, ex tattico di Luis Enrique nel Barcellona e oggi sulla panchina del Celta Vigo, gioca un brutto scherzo alla 'sua' ex squadra, strappando un pari (2-2) sul terreno del Camp Nou, nell'anticipo della 14/a giornata della Liga. I galiziani erano addirittura passati in vantaggio con Aspas, dopo 20', ma sono stati quasi subito raggiunti da Leo Messi, in gol al 22' su assist di Paulinho. Nella ripresa, sfoderando un 'catenaccio' a oltranza, il Celta resiste finché può, poi viene trafitto da Suarez, che raccoglie un cross rasoterra di Jordi Alba, innescato sulla sinistra da Leo Messi, e firma il 2-1. Il Barca sfiora il 3-1, poi però viene raggiunto al 25' dalla rete di Gomez, servito da Aspas, complice l'infortunio muscolare di cui è vittima Umtiti, che si ferma mentre contrasta l'avversario. Le velleità di successo dei blaugrana si fermano sul palo esterno della porta di Blanco, timbrato da Piquè. Se il Valencia vince in trasferta col Getafe, va a -2 dal Barca.