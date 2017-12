Hazard trascina il Chelsea, Newcastle ko

ROMA, 2 DIC - Continua la serie positiva del Chelsea che, sul terreno di Stamford bridge, piega la resistenza del Newcastle per 3-1. I 'Blues' vanno sotto al 12', quando Gayle batte Courtois, ma risalgono la china nel giro di 9' grazie all'ispirato Hazard, che firma il pari al 21'. Morata porta in vantaggio i campioni d'Inghilterra al 33', su assist di Moses, e nella ripresa ci pensa ancora Hazard al 29' a calare il tris che vale un successo importantissimo nella 15/a giornata della Premier. Il Chelsea sale a quota 32 e affianca il Manchester United che sarà in campo alle 18,30 sul campo dell'Arsenal. Il Manchester City capolista giocherà invece domani in casa contro il West Ham United, con inizio alle 17.