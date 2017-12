Milan: Calhanoglu, niente Benevento

MILANO, 2 DIC - Hakan Calhanoglu dà forfait per la sfida contro il Benevento. Il centrocampista del Milan ha lasciato il centro sportivo di Milanello e non sarà a disposizione per la trasferta di domani, gara d'esordio per Rino Gattuso alla guida della squadra rossonera. Da qualche giorno il giocatore turco non era al meglio a causa di alcuni problemi fisici.