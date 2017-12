Serie A, Torino-Atalanta non è a rischio

TORINO, 2 DIC - La neve che ha imbiancato Torino non mette a rischio l'anticipo serale della serie A tra Torino e Atalanta. La nevicata si sta esaurendo e nelle prossime ore dovrebbe smettere. Il campo dello stadio Olimpico Grande Torino è stato coperto e i teloni saranno rimossi due ore prima della partita, quando entreranno in funzione le serpentine che riscaldano il campo. Qualche problema, invece, potrebbe esseri allo Stadio Filadelfia, dove il campo è imbiancato, per la sfida Primavera tra Torino e Bologna, in programma alle 14.30.