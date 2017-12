Marchionne, Jeep resta su maglie Juve

TORINO, 2 DIC - Sulla maglia della Juventus, che ieri sera ha battuto il Napoli in trasferta tornando in corsa per lo scudetto, continuerà a campeggiare il marchio Jeep. Lo assicura l'ad di Fca, Sergio Marchionne, a margine della presentazione ad Arese dell'accordo con Sauber che riporta l'Alfa Romeo in Formula 1. "Il marchio Jeep è perfetto", risponde il manager ai giornalisti che gli chiedono se in futuro il marchio Alfa Romeo possa finire sulla maglia bianconera.