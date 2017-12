Sarri, Higuain? Non l'avrei fischiato

ROMA, 1 DIC - "Napoli stanco? Una squadra stanca non può chiudere la Juventus nella sua area per 70 minuti. Il dato di supremazia territoriale è 87 a 13, superiore alla partita contro il Benevento. Se abbiamo avuto la forza di tenerli in area così a lungo significa che abbiamo creato gioco'': così l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport. ''Il problema è che i tre davanti sono meno brillanti -sottolinea il tecnico - e facciamo più fatica a trasformare questa grande supremazia in occasioni da gol''. ''I fischi a Higuain? Non sono d'accordo - ribadisce Sarri - Gonzalo fino a quando è stato qui si è sempre comportato benissimo. Stasera ho due grandi tristezze: una è per il popolo napoletano perché abbiamo perso contro la Juve e l'altra è che speravo di morire prima di vedere un Napoli-Juve grigi contro gialli. Mi ha fatto male, come penso abbia fatto male a tutti quelli della mia generazione che è cresciuta con le figurine e con l'attaccamento ai colori".