Buffon, vittoria è un punto di partenza

ROMA, 1 DIC - "Abbiamo la faccia soddisfatta ma di chi sa che a oggi siamo ancora secondi con una gara in più. Domani rischiamo di essere terzi. Questa gara deve essere un punto di partenza ma non dobbiamo esaltarci. Siamo felici perché vincere qui non è mai facile ma siamo stati bravi'': Gianluigi Buffon commenta così ai microfoni di Premium Sport il successo in casa del Napoli. ''Quando giochiamo con questa rabbia - le parole di Buffon - e con questa voglia di essere gruppo siamo una squadra solida che potrebbe ripetersi nuovamente. Ma non è facile mettere sempre sul campo questi elementi. Higuain era in dubbio poi è risultato decisivo? Lui è da due mesi che è in una forma strepitosa e sarebbe stato un peccato perderlo in questa gara''. ''Lo scudetto? Ci tengo e ci teniamo - ha concluso - perché sappiamo che a certe condizioni siamo ancora noi anche se non è facile giocare così ogni tre giorni. Spendiamo molte energie ma nonostante questo siamo ancora qua".