Di Francesco, possiamo fare molto meglio

ROMA, 1 DIC - "Di arbitraggi potremmo dirne anche noi tante ma al di là di questo credo che la squadra abbia voluto questa vittoria a tutti i costi, siamo stati aggressivi, creando tantissimo specialmente nel primo tempo. Abbiamo tirato in porta 37 volte e sicuramente 3 gol sono stati anche pochi. Possiamo fare molto meglio, dobbiamo concretizzare di più: abbiamo lasciato due punti a Genova, oggi abbiamo ripreso il cammino'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco. ''Mi girano un po' le scatole per il gol preso - dice - perché ogni gara regaliamo una piccola ingenuità agli avversari. La squadra c'è ma queste piccole disattenzioni vanno eliminate, come nel caso del rigore concesso a loro. Alla fine la Spal non ha praticamente mai tirato in porta''.