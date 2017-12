Roma-Spal: in Sud striscione pro DeRossi

ROMA, 1 DIC - "Sangue romano...Ddr nostro capitano!". Con questo striscione esposto durante il primo tempo della gara con la Spal, e con diversi cori, la Curva Sud dello stadio Olimpico - zoccolo duro della tifoseria della Roma - si schiera a sostegno di Daniele De Rossi, espulso domenica scorsa col Genoa per una manata al volto di Lapadula ravvisata con l'ausilio della Var. Il centrocampista giallorosso per il cartellino rosso rimediato a Marassi è stato squalificato per due turni.