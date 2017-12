Calcio: riapre fan Village Roma

ROMA, 01 DIC - Innovativo, interattivo,multisensoriale. Dopo due anni di pausa riapre all'Olimpico, in occasione del match contro la Spal, il villaggio dedicato ai tifosi della Roma. La nuova fan zone allestita all'interno del Parco del Foro Italico, gratuita e accessibile a tutti i tifosi (muniti o meno del biglietto per la partita), si chiama "La Magica Land" ed è stata pensata per gli appassionati di ogni età, con diverse attività d'intrattenimento al alta componente tecnologica con le quali ci si può immergere nell'universo giallorosso a 360 gradi. L'inaugurazione ha richiamato molte famiglie con bambini e ragazzi che hanno affollato l'area per provare le differenti attrazioni presenti negli stand. Tra queste, una riproduzione della panchina della Roma dove potersi accomodare per un viaggio virtuale (con l'ausilio di speciali visori) all'interno del centro sportivo di Trigoria con capitan De Rossi a fare da cicerone dentro e fuori i campi d'allenamento della squadra allenata da Di Francesco.