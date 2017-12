Sala, stadio Milan a Sesto? No problem

MILANO, 1 DIC - Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha proposto di realizzare a Sesto il nuovo stadio del Milan, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto di "non avere nulla in contrario se questo risolve la questione San Siro". Parlando a margine di un dibattito sulla riqualificazione degli scali ferroviari di Milano, sull'argomento Sala ha detto: "Quello a cui tengo è che San Siro, che è uno stadio che ha una grande storia, sia rimesso a posto. L'ideale sarebbe che lavorassero insieme con noi sia Inter che Milan, ma se il Milan intende costruire un altro stadio non ho nulla in contrario, lo faccia dove vuole. A quel punto sarebbe solo l'Inter a rimettere a posto San Siro". "Io onestamente preferirei che San Siro rimanesse con i due colori - ha aggiunto - però la cosa che non può funzionare è che non si decida mai. Il Milan in questo momento sta verificando tutte le ipotesi, poi ci dirà cosa intendono fare".