Chelsea:Conte, possiamo raggiungere City

LONDRA, 1 DIC - Il distacco dalla vetta appare proibitivo, ma con 66 punti ancora a disposizione, Antonio Conte non ci sta ad abdicare anzitempo. Con questo spirito il suo Chelsea, impegnato domani allo Stamford Bridge contro il Newcastle, insegue da lontanissimo la capolista Manchester City, che comanda la Premier League con 11 lunghezze di vantaggio sui Blues (e +8 sullo United). "Penso che sia giusto credere e convincersi che possiamo raggiungerli - le parole di Conte -. Ai miei giocatori chiedo proprio questa mentalità. In ogni partita dobbiamo dimostrare lo stesso desiderio, anche se sono il primo a sapere che per tantissime ragioni non sarà facile raggiungere il City. Innanzitutto perché continuano a vincere (12 vittorie di fila in campionato), e poi perché spesso segnano nei minuti finali, dimostrando una grande determinazione. In questo momento è meglio guardare solo il nostro cammino e fare i conti alla fine".