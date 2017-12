Napoli, le scuse di Salvini non bastano

NAPOLI, 1 DIC - "Per una questione di educazione abbiamo incontrato e ascoltato ieri sera Matteo Salvini che soggiornava nel nostro albergo. Salvini voleva porgere le sue scuse per le dichiarazioni contro i napoletani fatte in passato. Non le abbiamo accettate ma lo abbiamo ascoltato volentieri". Lo afferma il Napoli su Twitter dopo le foto dell'incontro di ieri a Castel Volturno tra il leader della Lega Matteo Salvini, i calciatori Insigne e Callejon e il vicepresidente Napoli Edoardo De Laurentiis.