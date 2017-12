Del Piero,Mondiali?Mi fanno condoglianze

MILANO, 1 DIC - In giro per il mondo mi fanno le condoglianze per l'assenza dell'Italia ai prossimi Mondiali. È un momento difficile per il nostro calcio, c'è l'amaro in bocca e questa estate ce ne renderemo conto perché il Mondiale attrae tutti, anche chi non segue il calcio quotidianamente. Così Alessandro Del Piero, a margine della sessione di autografi per la sua biografia social "Detto tra noi" alla libreria Rizzoli di Milano, commenta il flop della Nazionale, esclusa dal Mondiale di Russia: "Abbiamo necessità di fare una riflessione - sottolinea Del Piero - e di muoverci in avanti come in tutte le situazioni critiche. Tante cose non stanno andando per il verso giusto se il risultato finale è stato questo, serve aggiustare molte cose e innovarci. Sarà difficile spiegare ai miei figli che non parteciperemo al Mondiale".