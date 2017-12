Genoa, primo allenamento per G.Rossi

GENOVA, 1 DIC - Primo allenamento questa mattina al Signorini con i nuovi compagni per Giuseppe Rossi. Obiettivo dichiarato ritrovare il prima possibile la forma migliore per tornare protagonista in serie A. Il giocatore, che ha superato le visite mediche, nei prossimi giorni firmerà il contratto con il Genoa. A spiegare la tempistica dell'operazione il dg Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di RadioSportiva: "Il presidente Preziosi, come testimoniano le operazioni Motta o Perotti, considerati quasi finiti e rilanciati alla grande dal Genoa, ha dato questa carta a un ragazzo di valore, un campione che deve combattere contro la sfortuna che lo ha colpito. Ora, appena tutte le pratiche saranno completate, sarà un'opportunità per noi ma anche per lui".