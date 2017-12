Figc, Tommasi non esclude commissario

ROMA, 1 DIC - "La decisone di fissare oggi la data per l'elezione del presidente della Figc è un normale sviluppo della vicenda dopo le dimissioni di Tavecchio. E' tra i compiti del presidente indire le elezioni, poi sappiamo tutti che se ci sarà l'esigenza del commissario, arriverà il commissario. Non intaccherà l'eventuale data". Così il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi al termine del Consiglio federale in cui è stata fissata per il 29 gennaio la data per l'assemblea elettiva della Federcalcio. Tommasi sottolinea poi come sia stata "una decisione del presidente federale, non del Consiglio" quella di fissare le elezioni per fine gennaio: "La data non è stata argomento di discussione perché è il presidente che ha deciso di indire le elezioni". "Non c'è nessuna candidatura da parte mia, sinceramente sono concentrato a capire cosa si aspetta dalla nuova federazione la componente che rappresento".