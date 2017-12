Del Piero, Napoli-Juve instrada scudetto

MILANO, 1 DIC - "Napoli-Juventus non può decidere lo scudetto ma è molto significativa sul piano emotivo: è la partita più importante della stagione. Da una parte il Napoli può andare a +7 e dimostrare una forza nuova in uno scontro diretto; dall'altra la Juventus può tornare a -1 e dare una strattonata, mandare un segno di presenza". Così Alessandro Del Piero, a margine della sessione di autografi della sua biografia social "Detto tra noi" alla libreria Rizzoli di Milano, parla di Napoli-Juventus, in programma stasera al San Paolo ma evita di dare pronostico. "Il Napoli ha un gioco straordinario - aggiunge Del Piero - e ha una continuità superiore, con il vantaggio di giocare in casa. Ma la Juventus ha vinto 6 scudetti in fila, ha dimostrato di essere la squadra più forte e vuole continuare ad esserlo".