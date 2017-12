Figc, assemblea elettiva il 29 gennaio

ROMA, 1 DIC - La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio. Lo ha proposto il presidente dimissionario Carlo Tavecchio e le componenti presenti nel consiglio federale riunito stamattina hanno appoggiato la proposta. L'assemblea è chiamata a rinnovare le cariche, dopo le dimissioni di Tavecchio che fanno decadere il consiglio, ancora in carica per l'ordinaria amministrazione.