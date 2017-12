Salvini, ottimista dopo arrivo Gattuso

CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 1 DIC - "L'arrivo di Ringhio Gattuso mi fa ben sperare per il futuro, certo con 250 milioni di euro spesi si poteva fare meglio". Lo ha detto il leader del Carroccio rispondendo ad una domanda calcistica dei cronisti. "Spero non saremo noi a regalare il primo storico punto al Benevento", ha scherzato Salvini in vista del match di domenica. "Oggi però il calcio è Napoli-Juve" ha ricordato. Ieri sera Salvini ha incontrato alcuni giocatori del Napoli, tra cui Insigne, all'hotel dove alloggia, il Golden Tulip, che è lo stesso dove sorge il Centro Sportivo del Napoli.