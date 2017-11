Skriniar, Miranda out? Ranocchia è ok

MILANO, 30 NOV - "Col Chievo sarà una gara difficile perché loro sono fisici e compatti, ma dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi. Miranda out? Anche Ranocchia è un grande giocatore". Milan Skriniar, a Inter Tv, carica Andrea Ranocchia in vista della sfida contro il Chievo. Il suo compagno di reparto Miranda, con cui ha trovato subito un feeling di ferro, è squalificato e al suo posto scenderà in campo l'ex capitano nerazzurro. A San Siro domenica sono attesi 50 mila spettatori, ennesima dimostrazione d'affetto da parte dei tifosi. "Contano quanto la fiducia del mister. Nel calcio - spiega Skriniar - sono cose che valgono molto. Per noi è molto importante la sua carica, non abbiamo ancora perso e speriamo di poter vincere tutte le partite. Siamo dove vogliamo essere. L'obiettivo è la Champions ma vediamo cosa succede nelle prossime gare".