Genoa: Rossi supera le visite mediche

GENOVA, 30 NOV - Visite mediche superate per Giuseppe Rossi. L'attaccante non avrà quindi bisogno di ulteriori controlli nei prossimi giorni. Una buona notizia per l'ex punta della nazionale e per il Genoa che a questo punto ha pronto un contratto sino a fine stagione, con opzione per quella successiva,da fargli firmare. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore mentre la presentazione ufficiale ci sarà la prossima settimana. Il calciatore questa sera seguirà Genoa-Crotone, quarto turno di Coppa Italia, dagli spalti del Luigi Ferraris.