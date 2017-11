Figc: Malagò, serve piattaforma comune

PESCARA, 30 NOV - "Il mio pensiero sulla questione Figc è che se il calcio è in grado da solo di dare determinate risposte per risolvere i temi sul tavolo, noi siamo felici. Si ha la sensazione che non è però che se dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio, e arrivano Antonio o Giovanni, automaticamente, tutto questo avviene". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ad un meeting organizzato dal Pescara per la presentazione del progetto del nuovo stadio "Pescara Arena". "È un dato di fatto, una cosa di buon senso - ha aggiunto Malagò -, per cui se il presidente della Lega di C Gravina sostiene la tesi di vedersi e sedersi attorno a un tavolo, per impegnarsi a scrivere una piattaforma programmatica comune, mi sembra una cosa assolutamente di equilibrio, e se poi se questo non avviene chi viene eletto, si troverà ad avere gli stessi problemi e a gestire le stesse complessità che ha avuto Tavecchio".