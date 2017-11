Zanetti in Bocconi,calcio sia formazione

MILANO, 30 NOV - "Dobbiamo vedere un calcio migliore, di mettere al centro il valore sportivo, che il calcio sia una scuola di formazione con messaggi chiari e interpreti all'altezza". È il messaggio che il vicepresidente nell'Inter Javier Zanetti rivolge alla platea di studenti in quanto ospite dell'università Bocconi di Milano. "Il calcio ha una forza incredibile - aggiunge Zanetti - integra, unisce, negli ultimi anni è cresciuto a livello di immagine, ma è arrivato il momento di crescere come calciatori, manager e tutti quelli che appartengono a questo mondo. Ne abbiamo bisogno, siamodei privilegiati. Mi auguro che questo possa accadere, perché il calcio sia uno sport migliore, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo".