Serie A, Napoli favorito sulla Juventus

ROMA, 30 NOV - Il Napoli è favorito nel big match di domani sera al San Paolo, contro la Juventus, almeno secondo i quotisti Snai: la vittoria azzurra figura a 2,05, il successo bianconero a 3,55, il pari è a 3,45. La marcia in testa del Napoli e le difficoltà juventine non possono che incidere sulle valutazioni dei quotisti, così come l'esito dei precedenti più immediati. L'ultimo successo bianconero al San Paolo è l'1-3 del gennaio 2015, quando sulla panchina del Napoli sedeva ancora Benitez. In campo domani anche la Roma, all'Olimpico contro la Spal. Per i giallorossi la vittoria vale appena 1,13, l'offerta più bassa di tutto il turno di campionato, mentre sono remotissime le possibilità di un altro pareggio (6,75) o addirittura di un ko (14,00).