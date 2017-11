Biglietto mondiali'34 a Museo Coverciano

FIRENZE, 30 NOV - Un biglietto della gara tra Italia e Spagna, ripetizione dell'incontro valido per i quarti di finale del Campionato del Mondo del 1934, disputato allo stadio Berta (oggi Artemio Franchi) di Firenze, il 1° giugno, entra nei cimeli che arricchiscono la collezione del Museo del calcio di Coverciano. Sì,'ripetizione': perché all'epoca, in caso di parità dopo i tempi supplementari, era previsto che la partita venisse rigiocata e il primo atto contro gli iberici terminò 1-1. Per questo motivo le due nazionali si risfidarono il giorno successivo. Ma gli organizzatori furono colti alla sprovvista da questo fuori programma, in particolare per l'impossibilità di stampare nuovi tagliandi. Per questo motivo fu deciso di usare i biglietti avanzati dell'ottavo di finale Germania-Belgio,giocato sempre a Firenze quattro giorni prima. Gli Azzurri di Pozzo si imposero poi per 1-0 nella seconda sfida contro la Spagna, proseguendo così il cammino, che li avrebbe portati per la prima volta sul tetto del mondo.