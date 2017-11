Immobile, con Sampdoria per riscattarci

ROMA, 30 NOV - "Non veniamo da un momento eccezionale ma la squadra vuole rispondere domenica, lavoriamo al meglio per preparare la partita contro un'avversaria complicata come la Sampdoria. Stiamo facendo tutto il possibile per fare la nostra partita domenica, come è sempre stato nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime partite". Così Ciro Immobile dopo una cena benefica ieri a Narni. Contro la Sampdoria domenica alla ricerca di un gol che su azione manca da un mese, come la vittoria della Lazio: "E' peggio se ti incaponisci, sono al 100% sereno - ha aggiunto il bomber partenopeo - E' vero che non ho segnato contro la Fiorentina, ma ho fatto gol sabato al derby anche se non è servito. Dal punto di vista realizzativo sto facendo bene e vorrei la classifica marcatori. Di questo devo ringraziare i compagni. Infatti quando la squadra non gioca bene faccio io fatica in primis: ho bisogno di loro. La partenza di questo campionato è stata pazzesca, speriamo che alla fine sia ancora meglio".